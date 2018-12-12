İstanbul'da Kar Yağışı Sürüyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:01



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:01

İstanbul'da etkili olmaya başlayan kar yağışı, Bahçelievler ve Başakşehir'de de başladı. Lapa lapa yağan yağan kar bir anda etrafı beyaza bürüdü. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde de Bahçelievler ve Başakşehir'de etkili oluyor. Lapa lapa yağan kar nedeniyle her yer bir anda beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken kar yağışı etkisini sürdürüyor.(Doğancan Cesur/İHA)