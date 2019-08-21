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İSTANBUL'DA KARABULUTLAR (4)
21.08.2019 13:09
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Kaynak: DHA
Sosyal medyaya damga vurdu! Antalya'dan insanlık dersi veren görüntüler
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