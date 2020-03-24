İstanbul'da karantinadan kaçan kişi Tekirdağ'daki evine geldi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bulunduğu hastanede karantinadan kaçarak Tekirdağ'daki evine gelen kişi, yeniden karantinaya alındı.
24.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:06
İstanbul 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bulunduğu hastanede karantinadan kaçarak Tekirdağ 'daki evine gelen kişi, yeniden karantinaya alındı.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 51 yaşındaki E.Ç, buradan kaçarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ndeki evine geldi.
Bu kişiyi karşısında gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Yeniden kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalanan E.Ç, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülerek karantinaya alındı.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 51 yaşındaki E.Ç, buradan kaçarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ndeki evine geldi.
Bu kişiyi karşısında gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Yeniden kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalanan E.Ç, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülerek karantinaya alındı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Sadi Konuk, Bakırköy, İstanbul, Tekirdağ, Güncel