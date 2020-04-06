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İstanbul'da karantinadayken Rize'ye gitti: Tüm apartman karantinaya alındı

İstanbul'daki evinde karantinada olması gerekirken Rize'nin Fındıklı ilçesine gelen şahıs ilçede oturduğu aile apartmanının karantinaya alınmasına sebep oldu.

06.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:20
İstanbul'da karantinadayken Rize'ye gitti: Tüm apartman karantinaya alındı
İstanbul 'daki evinde karantinada olması gerekirken Rize 'nin Fındıklı ilçesine gelen şahıs ilçede oturduğu aile apartmanının karantinaya alınmasına sebep oldu.
Rize'nin Fındıklı ilçesine gelen ve 15 gündür Fındıklı'da bulunan K.E. geriye dönüş için ilçe kaymakamlığına izin başvurusunda bulundu. Bu esnada K.E'nin İstanbul'da karantinada olması gerektiği anlaşılınca harekete geçilerek Fındıklı'da ikamet ettiği bina karantinaya alındı. Babası Kazım E. ile birlikte karantinada olan Mertcan E. kendilerine babasının durumunun pozitif olduğunun söylenmediğini bu yüzden rahatça dolaştıklarını iddia ederek, "Annem çalıştığı mağazada düşerek hayatını kaybettiği için Rize'de bir mahkememiz vardı. Babam ağır sendrom geçirdiği için yüksek tansiyonla düşüp bayıldı. Bu nedenle hastanede müşahede altında kaldıktan sonra hiç bir şey yok diye bizi serbest bırakıyorlar. 4 gün sonra babam kontrol amaçlı yeniden hastaneye gitti. Hastanede 2 gün müşahede de tutulduktan sonra yeniden 'senin bir şeyin yok' diye eve gönderiyorlar ve 'Sen evde kal izole et kendini' diyorlar. Bizimde 31 Martta mahkememiz olacağı için İstanbul'dan buraya geldik ama burada da bütün mahkemeler iptal olmuş. Mahkeme iptal olduktan sonra uçak ve otobüsler iptal olduğu için burada kaldık. Bu olay 17 gün sonra benim kaymakamlığı arayıp izin belgesi istememle ortaya çıktı. 17 gündür zaten dışarıya çıkıp da kimseyle temas ettiğimiz yok. Pozitif demeleri sisteme hasta olarak düştüğü için olmuş" ifadelerini kullandı.
İstanbul'daki karantinadan kaçıp Rize'nin Fındıklı ilçesine gelen ve ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs basında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kendini savunmuştu. K.E."Pozitif olduğumu bilsem, oğullarım ve gelinimi ile birlikte arabayla seyahat edip, hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım ? Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim, tüm çevremde beni bu şekilde bilir" ifadelerini kullanmıştı.
(Hasan Fehmi Demir - Oğuz Bal/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Fındıklı, Rize, Güncel
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