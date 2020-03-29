Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da karara uymayan bazı aileler pazara çocuklarıyla geldi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla, çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını duyurdu.

29.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:49
İstanbul'da karara uymayan bazı aileler pazara çocuklarıyla geldi
İSTANBUL  Valisi Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla,  vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla,  çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını duyurdu. Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde ve Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan semt pazarlarında ise bazı ailelerinin, hala çocukları ile pazara geldiği görüldü.

"EVDE DURUNCA SOKAĞA ÇIKIYOR"

13 yaşındaki kardeşini yanında pazara getiren pazarcı Rıdvan Tekmen, "Evde durunca sokakta arkadaşları ile takılıyor. Dışarıda kalması daha kötü yanımızda olması bizim için daha iyi. Karar onaylıyorum, çocuklar gelmemeli pazara ama dışarı da salınmamalı. Hiç olmazsa dışarı çıktığından arkadaşlarıyla olması daha riskli, biz aileyiz. İç içeyiz" dedi.

"HAFTAYA GELMEYECEĞİM"

13 yaşındaki Barış Tekmen ise, "Ufak tefek işlere yardım ediyorum. Cumartesi ve pazar günleri geliyorum diğer günler derslerime çalışıyorum. Haftaya gelmeyeceğim çünkü vali açıklama yapmış" şeklinde konuştu.

VALİ YERLİKAYA DUYURMUŞTU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yayınladığı mesajda ise, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır. Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum" ifadelerine yer vermişti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da karara uymayan bazı aileler pazara çocuklarıyla geldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı Haberler
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı
Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haberler
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP’li vekile soruşturma başlattı Haberler
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekile soruşturma başlattı
Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haberler
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı’da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Haberler
Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı Haberler
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı Haberler
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:20: "Koronavirüs sessizliği" - Haber 16:20: Şüphe üzerine fırına mühür vurulmuştu: Test sonucu negatif çıktı - Haber 16:20: Ambulansa saldıran zanlılar adliyeye sevk edildi - Haber 16:19: İSTANBUL'DA KARARA UYMAYAN BAZI AİLELER PAZARA ÇOCUKLARIYLA GELDİ - Haber 16:18: Gaziantep'te 'gerçek dışı' toplu mezar paylaşımına 3 gözaltı - Haber 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber