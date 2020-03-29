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İSTANBUL'DA KARARA UYMAYAN BAZI AİLELER PAZARA ÇOCUKLARIYLA GELDİ

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla, çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını duyurdu.

29.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:09
İSTANBUL'DA KARARA UYMAYAN BAZI AİLELER PAZARA ÇOCUKLARIYLA GELDİ
İSTANBUL  Valisi Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla,  vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla,  çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını duyurdu. Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde ve Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan semt pazarlarında ise bazı ailelerinin, hala çocukları ile pazara geldiği görüldü.

"EVDE DURUNCA SOKAĞA ÇIKIYOR"

13 yaşındaki kardeşini yanında pazara getiren pazarcı Rıdvan Tekmen, "Evde durunca sokakta arkadaşları ile takılıyor. Dışarıda kalması daha kötü yanımızda olması bizim için daha iyi. Karar onaylıyorum, çocuklar gelmemeli pazara ama dışarı da salınmamalı. Hiç olmazsa dışarı çıktığından arkadaşlarıyla olması daha riskli, biz aileyiz. İç içeyiz" dedi.

"HAFTAYA GELMEYECEĞİM"

13 yaşındaki Barış Tekmen ise, "Ufak tefek işlere yardım ediyorum. Cumartesi ve pazar günleri geliyorum diğer günler derslerime çalışıyorum. Haftaya gelmeyeceğim çünkü vali açıklama yapmış" şeklinde konuştu.

VALİ YERLİKAYA DUYURMUŞTU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yayınladığı mesajda ise, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır. Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum" ifadelerine yer vermişti.

Görüntü  Dökümü:

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-Pazar görüntüleri

-Pazardaki çocuklar

-Pazarcı ile röp.

-Çocuk ile röp.

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

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