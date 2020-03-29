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İSTANBUL'DA KARARA UYMAYAN BAZI AİLELER PAZARA ÇOCUKLARIYLA GELDİ

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla, çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını duyurdu.

29.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:21
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla, çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını duyurdu. Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde ve Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan semt pazarlarında ise bazı ailelerinin, hala çocukları ile pazara geldiği görüldü.
EVDE DURUNCA SOKAĞA ÇIKIYOR
13 yaşındaki kardeşini yanında pazara getiren pazarcı Rıdvan Tekmen, 'Evde durunca sokakta arkadaşları ile takılıyor. Dışarıda kalması daha kötü yanımızda olması bizim için daha iyi. Karar onaylıyorum, çocuklar gelmemeli pazara ama dışarı da salınmamalı. Hiç olmazsa dışarı çıktığından arkadaşlarıyla olması daha riskli, biz aileyiz. İç içeyiz dedi.
HAFTAYA GELMEYECEĞİM
13 yaşındaki Barış Tekmen ise, 'Ufak tefek işlere yardım ediyorum. Cumartesi ve pazar günleri geliyorum diğer günler derslerime çalışıyorum. Haftaya gelmeyeceğim çünkü vali açıklama yapmış şeklinde konuştu.
VALİ YERLİKAYA DUYURMUŞTU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yayınladığı mesajda ise, 'Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır. Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum ifadelerine yer vermişti. İSTANBUL’DA KARARA UYMAYAN BAZI AİLELER PAZARA ÇOCUKLARIYLA GELDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Güncel

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İSTANBUL'DA KARARA UYMAYAN BAZI AİLELER PAZARA ÇOCUKLARIYLA GELDİ

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