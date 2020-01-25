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İstanbul'da karışan cenaze bugün defnedildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve yerine Edirneli bir şahsın cenazesi gönderilen Ordulu Ali Çalışkan, bir gün aksaklığın ardından toprağa verildi.

25.01.2020 12:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:41İstanbul'da karışan cenaze bugün defnedildi
'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve yerine Edirneli bir şahsın cenazesi gönderilen Ordulu Ali Çalışkan, bir gün aksaklığın ardından toprağa verildi.

İstanbul'da, aynı gün hayatını kaybeden ve ailelerine teslim edilen Ordulu Ali Çalışkan (81) ile Edirneli Mehmet Nurad'ın cenazeleri geçen gün memleketlerine gönderilirken karıştı. Şeker hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve defnedilmek üzere Ordu'ya getirilen Ali Çalışkan'ın cenazesi, aileleri tarafından teşhis edildiği esnada kendilerine ait olmadığı ortaya çıktı. Şaşkınlık yaşayan aileye dün İstanbul'dan yola çıkan gerçek cenaze, gece saatlerinde teslim edildi. Aile, bugün Ordu Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Biriminden gerçek cenazeleri alarak defnetmek üzere yola çıktı.

"Selası da verilmişti, herkes şok oldu"

Ali Çalışkan'ın torunu Kerem Özbekli, "Dün bayağı bir kalabalık vardı, İstanbul'dan da gelenler oldu. Halen buradayız, herkesin işi de aksadı. Dedemin defnedileceğini bildikleri için yakınları ve hayatta olana arkadaşları da geldi. Olayı onlar öğrenince şaşırdı. Biz olayı ilk duyunca şoke olduk. Herkes bekliyordu, camiden salası da verildi herkes şok oldu. İnsanlar da mağdur oldu" dedi.

Öte yandan Ali Çalışkan'ın cenazesi, bugün Perşembe ilçesinde Güzelyalı Mahallesi'nde toprağa verildi. - ORDU

İstanbul, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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