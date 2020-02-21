Haberler » Güncel » İstanbul'da karla karışık yağmur gece boyunca etkili oldu - Haber

İstanbul'da karla karışık yağmur gece boyunca etkili oldu

Gece boyunca kentin genelinde etkili olan yağmur, sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettirdi.

21.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:41
Gece boyunca kentin genelinde etkili olan yağmur, sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettirdi. Yer yer sağanak yağışın hakim olduğu megakentte sabahın erken saatinde dışarıda olan vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı.
Karla karışık yağan yağmur ara ara şiddetini artırdı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün gece için yaptığı 'hafif sağanak yağış' tahmini doğru çıktı. Gece boyunca megakentin üzerinde olan yağmur bulutları kente saatlerce yağmur bıraktı. Yer yer karla karışık olarak yeryüzüne inen yağmur genelde sağanak olarak etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettiren yağmurun öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
(İHA)
İstanbul'da karla karışık yağmur gece boyunca etkili oldu

Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

08:35  21 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
01:00  Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 21 Şubat Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  İzmir'de Cuma namazı kaçta? 21 Şubat İzmir Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
21.02.2020 09:02:04