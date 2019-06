İstanbul'da karne dağıtım töreni

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı karne dağıtım törenine katıldı.

Yerlikaya, tören kapsamında geldiği Celalettin Gözüsulu İlkokulundaki özel öğretim ana sınıfını ziyaret etti.

Ziyarette öğretmenlerden bilgi alan Yerlikaya, çocuklara çeşitli hediyeler eşliğinde karnelerini dağıttı, onlarla sohbet etti.

Yerlikaya, daha sonra ilkokul öğrencilerinin sınıfına geçerek onlara da karnelerini ve hediyelerini verdi.

Vali Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin sonuna gelindiğini anımsatarak, "Büyük yaz tatili bugün başlıyor. Yaklaşık 6 bin 700 okul, 2 milyon 820 bin öğrencimiz bugün karne sevincini sizlerle beraber bizlerle beraber yaşıyorlar. Öncelikle şunu söylemek lazım, bütün bunlar çok büyük bir emek, bu kadar büyük sayıda bir okul, büyük şehirlerin nüfusundan daha fazla öğrencimizin eğitim-öğretim gördüğü okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve lise türlerinin hepsi bugün yaz tatiline giriyor." dedi.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri ve eğitim camiasına teşekkür eden Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğitim ordumuz bizim eğitim neferlerimiz olan öğretmenlerimizin çok büyük emekleri var. Onlarla ilgili ne kadar iltifat cümleleri kursak inanın o kadar az. 154 bine yakın öğretmenimiz var, hepsini yürekten kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bütün İstanbullu hemşehrilerimiz, öğrencilerimizin kıymetli velileri adına Vali kardeşleri olarak, ellerine yüreklerine canlarına sağlık.

Öğrencilerimiz de okul öncesinden, ilkokul bire yükselmenin heyecanını yaşıyorlar. Birden ikiye geçen velhasıl her biri bir üst sınıfa veya bazıları, ilköğretimden ortaokula, ortaokuldan liseye veya listeden üniversiteli olmak için bu hafta sonu sınava girecekler. Heyecan dorukta ama sevinç de dorukta. Biz bu dönem sonunda karnesini alan ve karnesinde geleceğin Türkiye'sini emanet edebileceğimize inandığımız bütün yavrularımızı, bütün gençlerimizi yürekten kutluyoruz. Bahtları açık olsun diyoruz. Bu okul sıralarından hepimiz, geleceğin Türkiye'sine hizmet eden, gelişen ve büyüyen lider Türkiye'nin neferleri olacağına yürekten inandığımız bu yavrularımıza sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur diliyoruz."

"Bol bol müze gezin ve sıla-i rahim yapın"

Vali Yerlikaya, öğrencilerin velilerini de selamlayarak, "Evlatlarınızla ne kadar iftihar etseniz azdır. Siz de onları okullarına her gün büyük bir sabırla uğurladınız. Öğleden sonra veya akşama doğru çocuklarımızı özlemle, heyecanla karşıladınız, gayretlerinizi biliyoruz ve dua ediyoruz. Sizler de evlatlarınızın en güzel günlerini görün, bu okul sıralarından gelecekte, öncelikle hayırlı bir evlat, devletine, vatanına, milletine ve bayrağına en güzel şekilde hizmet edecek iyi bir vatandaş, yurttaş olacaklarına ve bu konuda gayret gösterdiğinize inanıyoruz. Bu noktadaki gayret ve dualarınızın da neticelenmesi için bizler de sizin yanınızdayız, bizler de sizler gibi hem gayret hem dua ediyoruz." mesajını iletti.

Tatilin başlamasıyla çalışma zamanının bittiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Tatilde beraber eğlenmek, gezmek, bol bol kitap okumak, spor yapmak, kültürel ve sanatsal alanda hangi alanla ilgili ilginiz, alakanız sevginiz varsa, bütün bunlardan kendinizi geri koymayın. İstanbul, medeniyetimizin başkentidir. İstanbul'un her yerinde buram buram tüten kültür ve tarihimizle ilgili mükemmel eserler var. Gelin, müzelerimizi gezin. Bir kere gezmekle bile anlaşılmayan demiyorum, zamanın yetmediği müzelerimiz var. Defalarca gezseniz veya her seferinde 'Ben geçen geldiğim zaman bunu keşfedememiştim, görememiştim, hatta anlayamamıştım.' diyebileceğiniz noktalar var. Sizden istirhamım, ricam, Vali kardeşiniz, ağabeyiniz ve büyüğünüz olarak mutlaka müzelerimizi gezin. Aynı zamanda memleketlerinize gitme imkanınız varsa, gidebiliyorsanız büyüklerimizi gezin ve ziyaret edin. Eskilerin tabiriyle sıla-i rahim yapın ama aynı zamanda da bol bol spor yapın."

Çocuklara, sosyal hayattan kopmamaları noktasında önerilerde bulunan Vali Yerlikaya, "Bilgisayardan bir bağımlı haline gelecek şekilde değil onu yönetecek şekilde davranın ve bu güzel yaz günlerinde bilgisayar karşısında esir olarak vakit geçirmeyin." ifadesini kullanarak, öğrencilerden spor yapmaları için söz aldı.

Karne dağıtım törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu ilçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, öğrenciler ve velileri katıldı.

