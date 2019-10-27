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İstanbul'da "Kasap et, koyun can derdinde" dedirten kaza kamerada

Zincirlikuyu'da aniden frene basan sürücünün kontrolündeki otomobile motosikletli arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün takla atarak yaralanan gençle ilgilenmek yerine aracının arkasına bakması ve hesap sorarak tartışması "yok artık" dedirtti.

27.10.2019 09:47

İstanbul Beşiktaş Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi bağlantı yolunda geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında yaşanan kazada, iddiaya göre öğle saatlerinde bir otomobil viyadük üzerinden Barbaros Bulvarı'na bağlanmak istedi. O esnada sürücü yola girmek için aniden frene bastı. Otomobilin yavaşlamasıyla arkadan gelen motosiklet araca çarparak takla attı.

YARALININ YANINA BİLE GİTMEDİ

Çarpmanın etkisiyle motosikletli yere savrulurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından aracından inen kadın, yerde yatan yaralı sürücüyle ilgilenmek yerine otomobilinin arkasına baktı. Yaptığı bununla da kalmayan kadın sürücü, sağlık ekiplerine ihbarda bulunmak yerine yerde yatan yaralıyla, "Şimdi ne yapalım oğlum" diyerek bir de tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından kadın, yaralının yanına gelmeyerek aracıyla ilgilenmeye devam etti.

O esnada yoldan geçen fizyoterapist bir kadın ise gelerek yaralı gence müdahalede bulundu. Duyarlı vatandaşlar gençle ilgilenirken, sürücü ise aracıyla ilgilenmeye devam etti. Yaralı genç yerde yattığı sırada tepki gösteren sürücü, "Niye bu kadar hızlı gidiyorsun" diye bir de hesap sordu. Gencin "Hızlı değilim" diye yanıt vermesi üzerine sürücü karşılık vermeye devam etti.

"KASAP ET DERDİNDE KOYUN CAN DERDİNDE"

Sürücü fotoğraflama yaptıktan sonra aracını yol kenarına aldı. Trafikte kalan sürücüler ise araçlarının kontağını kapatarak yaralıyla ilgilenip, başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı genç ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. "Kasap et derdinde koyun can derdinde" atasözünü tam manasıyla anlatan kaza anı ve sonrasında yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da

Motosiklet, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


YORUMLAR (11)
İŞ ALAMAYINCA PROVAKASYON YAPMIŞTIR:önüne geçip ani fren yapmış davranışı onu gösteriyor libidosu yamuk malın!
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ADINI YAZ Y:Yorumları okudum . . sürücülerde suç olduğunu yazılıyor. . kazalar her gün oluyor. ama kaza olduğu zaman insanların. Hayatları materyalden önde olmalıdır. . . . .
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EKREM:Bu motor sürücüleri ne zaman akıllanacakTrafikte bir sağ dan bir soldan vız vız geçiyorlar, ayrıca niye durdun ne demek ya trafikte kural önündeki araç her zaman duracakmış gibi gidilmelidir.
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BUNLAR HAYVANDAN DA AŞAĞI MERTEBE:ruh hastası; ehliyeti ve toplumla ilişkilli olabilecek ne faaliyeti varsa men edilmeli; insan görünümlü hayvanlar!
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AHMET YILDIZ:Mala geleceğine cana gelsin cinsinden yazık can var orda. suçlu yada suçsuz. .
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XYXYXYXYXY:Kadin hakli yavas gitsinler. Arabasini düsündügü icin hakli degil, Motorsikletli yavas olsaydi belki bu kaza olmayacakti.
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YXYXYXYXYX:kaçla gidiyormuş gözünle gördün mü? motosiklet xmax 250 yani bir scooterdır ve kullanıcıları genel olarak aile sahibi oturaklı insanlardır. caddelerde topspeed denemesi yapacak türde insanlar değillerdir. Büyükdere caddesini biliyor musun ? Belki kadın sürücü takip mesafesini göz etmeden hemde fren yaparak sağ şeritten orta şeride geçti ve o sırada orta şeritte gitmekte olan motosiklet sürücüsü de arkadan çarpmak zorunda kaldı. Bilmeden konuşmayın.
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CEVOLİ:adam arkadan çarpmış. suçlu
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SERDAR:akadan çarpan suçludur dogru
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KENAN KOMUTAN:varını yoğunu bir araya getirip araba almayın, Yoksa malınız, kıyamıyorsanız malınıza almayın şu arabaları. Yatırım aracı, böbürlenme övünme ekipmanı gibi düşünüp 3 kuruşluk insanlığı olmayan yaratıklar kredi (dinen en büyük haramlardan olan faize dayalı) ile 100-150 binlik araç aldınmı, koç grubu mensubu oldum sanıyor. Yoksa paranız ona göre yaşayın, şartları zorlayıp insanlıktan ödün verdiğinizin görüntüsünü izletmeyin millete, bir de zahmet olmaz ise biraz insan olun, çok değil biraz
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