Kaynak: AA

TEKİRDAĞ (AA ) - İstanbul'da yaşayan Hamza Kula, 5 gün önce İstanbul'da kaybolan oğlunu Tekirdağ'da arıyor.Hamza Kula, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvurusu sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Mücahit Kula'nın (26) beş gün önce Ümraniye'deki evlerinden çıktıktan sonra geri dönmediğini belirtti.Oğlunun Malkara ilçesinde görüldüğü duyumu üzerine ilçeye geldiğini, elindeki fotoğraflarla mahalle mahalle, kahvehane kahvehane oğlunu aradığını anlatan Hamza Kula, şöyle konuştu:"Oğlumu bulma ümidiyle Malkara'ya geldik. Oğlum Mücahit kaybolduğundan beri huzurumuz kalmadı. Günlerdir her yerde onu arıyoruz. İstanbul'dan bilet aldıktan sonra otobüse binip Malkara'da inmiş. Emniyete gerekli başvuruyu yaptık. Bir an önce ona ulaşmaya çalışıyoruz. Bir süredir psikolojik sorunları vardı. Gören vatandaşlarımızın bize ya da emniyet birimlerine bildirmelerini rica ediyoruz."Oğlunun kaybolmadan 2 ay önce ABD Konsolosluğuna gidip, "Ben Donald Trump'ın damadıyım, buraya nasıl geldim, dediğini öğrendik. Ne olur oğlumu görenler veya yerini bilenler acilen 155'i arasın." diye konuştu.Baba Hamza Kula, oğlunu ilçe ilçe arayacağını kaydetti.