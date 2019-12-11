Haberler » Güncel » İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi - Haber

İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL'da kayıt dışı Suriyelilere yönelik denetim yapılıyor.

11.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:43İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL'da kayıt dışı Suriyelilere yönelik denetim yapılıyor.

Suriye'de 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle 4 milyona yakın Suriyeli Türkiye'ye sığındı. 'da resmi rakamlara göre 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor. İstanbul Valiliği'nin kaydı İstanbul'da olmayan Suriyelileri kayıtlı oldukları illere gitmeleri için verdikleri süre 30 Ekim'de son bulmuştu. Polis ekipleri ve kamuda çalışan memurlar, kayıtlı Suriyelilerin adreslerini tek tek tespit ediyor.  İstanbul'un diğer ilçelerinde de yapılan adres tespitlerinde bugün polis ekipleri, Sancaktepe'de ikamet ettiği görülen yaklaşık 13 binin üzerinde Suriyelilerin adreslerine tek tek ulaştı ve orada yaşayan kişilerin kimlik tespitini yaptı. Kayıt dışı Suriyeliler tespit edildi.



İstanbul, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:50 Hakkari'de bir terörist teslim oldu - Haber
17:49 Öğrencilerden empati yürüyüşü - Haber
17:45 CHP Milletvekili paylaştı: "Bize böyle valiler lazım" - Haber
17:45 Osmancık'taki sahabe türbesi ortaya çıkarılacak - Haber
17:44 Didim'de şiddetli yağışlar etkili oldu - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 17:51:11