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İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma kamerada

İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma kamerada Kağıthane'de iki aracın karıştığı kazada bir sürücü yaralandı Araç içerisindeki sürücüyü vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle korudu Kağıthane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden...

16.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:17
İstanbul 'da kazazedeye şemsiyeli koruma kamerada
Kağıthane'de iki aracın karıştığı kazada bir sürücü yaralandı
Araç içerisindeki sürücüyü vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle korudu
İSTANBUL - Kağıthane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsüne vatandaşlar şemsiyeyle koruma yaptı.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Cendere istikametine seyir halinde olan 34 KA 0544 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nurullah Demirci, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yanında seyreden Deniz Demirci idaresindeki 34 BUB 092 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Demirci yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar araç içerisindeki yaralı sürücünün yanına giderek kapısını açtı.

Yaralı sürücüye şemsiyeli koruma
Yağmurdan etkilenmesi diye şemsiye açan vatandaşlar ekipler gelene kadar bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale ederek boyunluk taktı. Çevredeki vatandaşlar da o esnafa yapılan çalışmaları izledi. Sürücü ardından aracın içerisinden sedyeye konularak ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari aracın hava yastıklarının ise patladığı görüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler : Şemsi Tebrizi, İstanbul, Araç, 3. Sayfa

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