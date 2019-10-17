İSTANBUL'DA "KİMLİĞİ GETİR, DAİREYİ GÖTÜR" SLOGANIYLA 100 MİLYON LİRALIK...

BEYLİKDÜZÜ ve Esenyurt 'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları emlak satma bahanesiyle120 kişiden yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı öne sürülen şebeke çökertildi. 6 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 8'i kadın 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 17'sinin şebekenin yönetici kadrosunda olduğu, 5 ay süren teknik takip sırasında yakalanan şüphelilerin radyolara "Kimliğini getir tapuyu götür" sloganıyla ilanlar verdikleri belirlendi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyip "Biz binlerce kişiye tapu verdik. Dolandırıcılık yapmadık." dediler.

5 AY BOYUNCA İZLENDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çok sayıda kişinin ev alırken dolandırıldıkları yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 5 ay önce savcılık talimatıyla başlatılan soruşturmada teknik ve fiziki takip yapıldı.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Yapılan çalışmalar sonucu 4 farklı grup halinde çalışan emlak dolandırıcılarının izledikleri yöntemler de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin radyo ilanları verdikleri "Kimliğini getir tapuyu götür" sloganıyla kendilerine müşteri aradıkları öğrenildi. Mağdurlarına deniz kenarında arsa gösteren şüphelilerin, gerçekte dağ başında yerler sattıkları, kendilerinin olmayan daireler için kapora alarak, türlü sebeplerle alıcının satıştan vazgeçmesini sağlayarak paralara el koydukları öğrenildi.

EV SAHİBİ KILIGINA GİRMİŞLER

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin bazı olaylarda kendilerinin olmayan daireleri alıcılara gösterdikleri, bazı çete üyelerinin bu sırada ev gibi pazarlığa girdiği öğrenildi. Gelen müşterinin sosyal ve ekonomik durumlarına göre, kılık kıyafetler giydikleri, konuşma ve davranışlarını buna göre ayarladıkları öğrenilen şüphelilerin mağdurları "Daire 800 bin liradan fazla ediyor. Ancak paraya ihtiyacımız var. Bugün 150 bin lira getirirseniz 500 bin liraya daireyi satacağız." diyerek kandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin parayı aldıktan sonra tapu işlemleri sırasında gerçek ortaya çıkmadan ortadan kayboldukları belirlendi.

LÜKS OFİSLER AÇMIŞLAR

Şebekenin inşaat ve emlak firması görünümünde bürolar açarak lüks bir şekilde döşeyerek müşterilerine orta kat bir daire gösterip, bahçe katının tapusunu verdikleri, sahte belgelerle ipotekli daireleri sattıkları, arsa olarak gösterdikleri aslında tarla olan yerlerin satışını yaptıkları, kapora dolandırıcılığı suçlarını işledikleri belirlendi.

ORGANİZE BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMIŞLAR

Öte yandan teknik ve fiziki takipler sırasında dolandırıcılık yapan 4 grubun dolandırıcılıkları organize bir şekilde yaptıkları, grupların organize suç örgütleri yapılanmasına sahip oldukları, iş bölümü ve hiyerarşik yapılanma içinde oldukları tespit edildi.

33 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Polis gerekli delillerin toplanmasını ardından bu sabaha karşı çete üyelerine karşı operasyon başlattı. Polis daha önceden belirlediği Esenyurt ilçesinde 24, Avcılar ilçesinde 4, Küçükçekmece ilçesinde 2, Beylikdüzü , Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde birer adres olmak üzere toplam 33 adrese eş zamanlı baskın yaptı. 32 hedef kişinin yakalanması için yapılan çalışmalarda 8'i kadın 22'si erkek toplam 30 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Baskın yapılan evlerde 20 adet emlak tapusu, 40 adet çek ve senet, 35 adet cep telefonu, çok sayıda bilgisayar belleği, çok sayıda taşınmaz gayrimenkul satış sözleşmesi ile mağdurların isimlerinin ve dolandırmayla elde edilen paraların yazılı olduğu notlar ele geçirildiği belirtildi.

ŞÜPHELİLER "BİZ DOLANDIRICI DEĞİLİZ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube müdürlüğü ekipleri şüphelilerin 120 mağdurdan yaklaşık 150 milyon liralık dolandırıcılık yaptıklarını belirledi. Sorgulanmak üzere Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüpheler "Biz kimseyi dolandırmadık. Binlerce tapu dağıttık." dediler. Şüphelilerin sorgusuna Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Basılan emlak ofisi

-Polisin arama yapması

-Şüphelilerin görüntüleri