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İstanbul'da kış lastiği denetimi 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı.

22.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:12
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan sürücülere 776 lira idari para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Barbaros Caddesi üzerinde ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması gerçekleştirdi. Tek tek durdurulan araçların lastikleri polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan denetimlerde lastik derinliği 1.6 mm'nin altında kalan araçlara 776 lira idari para cezası uygulandı.
Kış lastiği ebadı uygun olmadığı için ceza kesilen taksi sürücüsü Vedat Erdoğan Lastik içeriden yediği zaman, dişler gittiği zaman bir anlamı olmuyor. Yapacak bir şey yok. Yeni bir lastik alacağız dedi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri idari para cezaların şoförlere değil araç sahiplerine kesildiğini belirtti. Denetlemeler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı.
İstanbul'da kış lastiği denetimi 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zincirlikuyu, Güncel

Kaynak: DHA


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