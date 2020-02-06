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İstanbul'da kış lastiği denetimi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da kış lastiği denetimi yaptı.

06.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:31İstanbul'da kış lastiği denetimi
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'da kış lastiği denetimi yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarının ardından kentte olumsuzlukların yaşanmaması için birçok önlem alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kar yağışının beklendiği bu günlerde kış lastiği denetimi yaptı. Sabah saatlerinde sürücüleri durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler, araçların lastik kalınlıklarını da inceledi. Taksi, servis, minibüsler, otobüsler ve özel araçların tek tek kontrol edildiği denetimler gün boyunca kent genelinde devam edecek. - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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