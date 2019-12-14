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İstanbul'da kış ortasında şaşırtan hava

Kent genelinde hava sıcaklığının 20 derecelere gelmesiyle birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi insan seline uğradı.

14.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:52İstanbul'da kış ortasında şaşırtan hava
Kent genelinde hava sıcaklığının 20 derecelere gelmesiyle birlikte İstiklal Caddesi insan seline uğradı. Birçok vatandaş kendini sahillere atarken ana arterlerde trafik yoğunluğu ise yüzde 60'lara ulaştı.

'da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hafta sonu tatilinin ilk günü olan Cumartesi günü 20'li derecelere varan hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokaklara, parklara ve sahile attı. Aileleriyle birlikte vatandaşlar sahilde adeta yazdan kalma günün keyfini çıkarttı. E-5 karayolu başta olmak üzere yollarda da trafik yoğunluğu arttığı görüldü. Trafik uygulamasında hava sıcaklığının yüzde 58'li gösterdiği görüldü.

İstiklal Caddesi'ne insan seli

Türkiye'nin en ünlü caddesi olarak gösterilen ve yerli yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde de insan seli yaşandı. Caddeye gelen vatandaşların yürürken sıcaktan montlarını çıkardığı görüldü.

Sahillere akın ettiler

Avcılar Sahil Parkı'nda da her yaştan insan güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklarıyla birlikte sahile gelen vatandaşlar yürüyüş yapıp denizi seyretti.

Öte yandan Ailesiyle birlikte sahilde yürüyüşe gelen bir vatandaş duygularını dile getirerek, " Yağmur geç kaldı İnşallah gelecek" dedi.

Bir diğer vatandaş ise sıcak havayı değerlendirmek için dışarıya çıktıklarını ve sahile geldiklerini ifade etti. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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