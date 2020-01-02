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İstanbul'da kısa süreli kar yağdı

İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli kar ve dolu yağışı görüldü. İstanbullular uzun süredir ise yolları tutan bir kar yağışı bekliyor.

02.01.2020 07:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 07:30

21.00 sularında başlayan kar yağışı Beykoz Çavuşbaşı mevkisinde zaman zaman dolu şeklinde devam etti. Beykoz'un yanı sıra 'ün yüksek kesimlerinde de kısa süreli kar yağışı gerçekleşti.

KISA SÜRDÜ

Avrupa Yakası'nda ise Beyoğlu'nun başta Taksim olmak üzere bazı bölgelerinde kısa süre dolu yağışı görüldü.

KARABÜK-BARTIN

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışının artması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte iki gündür devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Safranbolu-Bartın Karayolu'nda bulunan Ahmetusta Geçidi'nde aniden bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Gece saatlerinde görüş mesafesinin düştüğü yolun ulaşıma kapanmaması için karayolları ekipler kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da kısa süreli kar yağdı

Avrupa Yakası, Dolu Yağışı, Çekmeköy, Güncel

Kaynak: AA


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