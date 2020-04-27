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İstanbul'da kısıtlama sonrası sahiller sakinliğini koruyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sahiller boş kaldı.

27.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:24
İstanbul'da kısıtlama sonrası sahiller sakinliğini koruyor
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sahiller boş kaldı. Normal şartlarda yerli ve yabancı birçok turistin yürüyüş yaptığı sahillerin boş hali ise drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da trafik akışında hareketlilik yaşanırken sahil kısımları uyarılar doğrultusunda boş kaldı. Kısıtlamanın bittiği megakentteki sahiller sessizliğini koruyor. Yerli ve yabancı birçok turistin yürüyüş yaptığı Arnavutköy Sahili ile Bebek Sahili' de boş hali drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Güncel, Haber
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