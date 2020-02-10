İstanbul'da kız çocuğu evinde ölü bulundu

Şişli'de 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fulya Mahallesi Ayşecik Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Aybuke Buğlem Bayır'ı hareketsiz gören annesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan küçük kızın gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

İGDAŞ ekiplerinin gaz ölçümü yaptığı evde olay yeri inceleme ekipleri de yaklaşık 2 saatlik çalışma gerçekleştirdi.

Kız çocuğunun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bayır'ın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Olayın ardından, hayatını kaybeden çocuğun annesinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA