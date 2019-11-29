Haberler » Ekonomi » İstanbul'da kız öğrenci yurduna icra şoku - Ekonomi

İstanbul'da kız öğrenci yurduna icra şoku

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren ve hali hazırda içerisinde öğrencileri bulunan kız öğrenci yurdu icradan satışa çıkacak.

29.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:34İstanbul'da kız öğrenci yurduna icra şoku
'un ilçesinde faaliyet gösteren ve hali hazırda içerisinde öğrencileri bulunan kız öğrenci yurdu icradan satışa çıkacak.

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, özel kız öğrenci yurdu olarak işletilen tesis zemin, bodrum, artı 3 kat ve çatı katı olmak üzere toplam 6 kattan oluşurken, E5 karayolu üzerindeki konumu ile de dikkat çekiyor. 11 milyon 500 TL değerindeki 616 metrekare (m2) arsaya sahip bina 19 Aralık 2019 tarihi saat 12.20'de yarı fiyatı olan 5 milyon 750 bin TL'den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icra uzmanı Caner Çakı, yapılacak olan ihale ile bina mülkiyeti ve işletme hakkının da satın alınacağını belirterek, "İcradan satılacak olan binanın, dosya incelendiğinde otel olarak satışa çıkarıldığını görüyoruz. Satışa çıkacak binanın konum avantajı ve tesisin işletme ruhsatının bulunması dosyayı ön plana çıkartıyor. 616 m2 arsa üzerine inşa edilmiş bu tesis, 1515m2 kapalı alan ve 139m2 teras alanı ile de dikkat çekiyor" dedi. - İSTANBUL

Esenyurt, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:06 Amadeus, gelirlerini yüzde 15 artırdı
12:05 Anadolu online alışverişi sevdi
12:00 Vizyoner Zirvesi 3'üncü kez düzenlendi
11:59 Halil Avcı'dan 41. yıla özel proje
11:55 Taşköprü OSB'de alt yapı çalışmaları başlıyor
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
17:44 Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 12:07:41