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İstanbul'da, kızını öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı

Fatih'te, kızını silahla öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı.

24.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:44İstanbul'da, kızını öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı
Fatih'te, kızını silahla öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Zeyrek Mahallesi Gürgenoğlu Sokağı'ndaki evde emekli başkomiser Kemal A, psikolojik rahatsızlığı bulunan kızı Nihal A'yı (40) silahla yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan Nihal A'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Nihal A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polisi arayarak kızını vurduğu ihbarında bulunduğu öğrenilen Kemal A, olayda kullandığı tabancayla gözaltına alındı.

Güncel

Kaynak: AA

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