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İstanbul'da koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan yaşlı adam "pes" dedirtti

İstanbul'da koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan yaşlı adam "pes" dedirtti Kasımpaşa'da polis dışarıya çıkan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara göz açtırmadı Kapalı alanlarda maske takmayan vatandaşlara para cezası kesildi Polise refakat ederek evine bıraktığı yaşlı adamın komşuları...

07.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:08
İstanbul 'da koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan yaşlı adam "pes" dedirtti
Kasımpaşa 'da polis dışarıya çıkan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara göz açtırmadı
Kapalı alanlarda maske takmayan vatandaşlara para cezası kesildi
Polise refakat ederek evine bıraktığı yaşlı adamın komşuları teşekkür etti
İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında denetim yapan polisler, Beyoğlu Kasımpaşa'da yasağa uymayanlara idari para cezası uyguladı. Kapalı alanlarda maske takmayan vatandaşlara da ceza kesen polis, yasağa rağmen koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan 70 yaşlarındaki adamı görünce şoke oldu. Yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı refakat ederek evine bırakan polise komşuları ise teşekkür etti.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara "sokağa çıkma yasağı" uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semt genelinde özellikle kapalı alanlarda maske denetimlerinde bulundu. Denetimler kapsamında Kızılay Meydanına gelen polis, dışarıdaki vatandaşlara "sağlığınız için evde kalın" uyarısında bulundu. Dışarıda olup da maske takmayan vatandaşlara ise maskelerini takmaları yönünde bilgi verildi.
Kapalı alanda maske takmayan vatandaşlara ceza yağdı
Market, bakkal ve büfe gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu işyerlerine giren polis, kapalı alanda takılması zorunlu olduğu halde maske takmayan çok sayıda vatandaşlara ise "Hıfzısıhha Kanunu ve tedbirlere uymadıkları" gerekçesiyle biner lira idari para cezası uyguladı. Denetimlere devam eden Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 20 yaş altı yeğeniyle dışarıda dolaşan bir vatandaşa ise yaptıklarının yanlış olduğunu belirtti. Vatandaşın kendini savunması üzerine duruma müdahale eden polis, evde gitmeleri ve sağlıkları için dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.
Koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan yaşlı adam "pes" dedirtti
Semtin ara sokaklarında denetimlere devam eden polis ekipleri, çok sayıda vatandaşın büfe önünde sohbet ettiğini gördü. Vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısında bulunan polis, maske takmalarını da söyledi. O esnada 70 yaşlarındaki bir adamın koltuk değnekleriyle dışarıya çıktığını fark eden polis, sokağa çıkma yasağına rağmen neden dışarıda olduğunu sordu. Cevap vermekte zorlanan yaşlı adam ardından koltuk değnekleriyle evine gitmek istedi. Ancak polis yaşlı adamın tek başına gitmesine izin vermedi. Yürümekte zorlanmasına rağmen kendisinin gidebileceği yönünde ısrarda bulunan yaşlı adama polis evine kadar refakat etti.
Polis yaşlı adamı evine kadar bıraktı
Polisin yaşlı adamı götürdüğünü gören binadaki vatandaşlar ise oğluna haber verdi. Oğlunun aşağıya inmesinin ardından polis, "Böyle bir havada zorla yürüyor bir de koltuk değnekleriyle dışarıya çıkmış" dedi. Oğluna babasının risk grubunda olduğunu belirten polis, dışarıya çıkmasına müsaade etmemesini söyledi. Yaşlı adamın, "sıkıldığım için dışarıya çıktım, bir daha çıkmam" demesi üzerine oğlu ise, "sıkılma yok, balkona çıkacaksın" cevabını verdi. O esnada yaşlı adamın eşi ise balkondan, "Getirin onu buraya, dışarıya salmayın, bıktık artık" diyerek seslendi. Komşuların, "elinize sağlık" diyerek teşekkür ettiği polis ekipleri ardından denetimlere devam etti.
Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi. İstanbul’da koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan yaşlı adam ’pes’ dedirtti

Kaynak: İHA

Etiketler: Kasımpaşa, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

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İstanbul'da koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan yaşlı adam "pes" dedirtti
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