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İstanbul'da, koltuk imalathanesinde çıkan yangın

Esenyurt'taki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

22.01.2020 21:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:30İstanbul'da, koltuk imalathanesinde çıkan yangın
'taki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Fatih Mahallesi 860 Sokağı'ndaki 2 katlı koltuk imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Duman tahliye çalışması sürüyor.
Ayrıca, dumandan etkilenen 3 işçiye ambulansta müdahale edildi. İşçilerden biri hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince yapılan araştırma sonucunda imalathanede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Fatih Mahallesi, Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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