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İstanbul'da korkutan hastane yangını

Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

20.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:05İstanbul'da korkutan hastane yangını
Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Çocuk Poliklinikliğinde çıktığı öğrenilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Klinikte olan hastalar ise tahliye edildi.
Yangın gece saat 04.00 sıralarında Bakırköy'de bulunan Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Poliklinikliğinde çıktı. Edinilen bilgiye göre poliklinikte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine verdi. Klinikte bulunan çocuk hastalar ve yakınları dışarıya tahliye edildi.
Hastaneye gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale etti. Çıkan yangın dumanından etkilenmemek isteyen çocuk hastalar ve yakınları kendilerini dışarı attı. Çıkan yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı.
(Davut Has/İHA)

Sadi Konuk, Bakırköy, Güncel

Kaynak: İHA

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