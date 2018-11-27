İstanbul'da Korkutan Patlama: 1 Yaralı

27 Kasım 2018 Salı 16:31



27 Kasım 2018 Salı 16:31

İstanbul Bahçelievler'de bir iş yerinde oksijen tüpünden piknik tüpüne dolum yapılmak istenirken patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı.Olay, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde beyaz eşya tamiri yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oksijen tüpünden piknik tüpüne dolum yapılmak istenirken bir anda patlama yaşandı. Olayda bir anda alevler içinde kalan şahıs yaralandı. Şahıs çevredekilerin de yardımıyla söndürüldü ve hastaneye kaldırıldı.Patlamada iş yerinin camları kırılırken, bir araçta da küçük çapta hasar oluştu.(İHA)