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İstanbul'da korona virüs nedeniyle piknik alanları boş kaldı

İstanbul'da korona virüs nedeniyle piknik alanları boş kaldı Polisten piknik alanlarında anonslu uyarı Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında hafta sonları piknik alanlarında piknik yapmak yasaklandı.

28.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:36
İstanbul 'da korona virüs nedeniyle piknik alanları boş kaldı
Polisten piknik alanlarında anonslu uyarı
İSTANBUL - Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında hafta sonları piknik alanlarında piknik yapmak yasaklandı. Yasağın ardından İstanbul'da piknik alanları boş kaldı. Aydos Ormanı'ndaki piknik alanının da boş kaldığı görüldü. Polis ekipleri piknik alanına anons yaparak vatandaşları piknik yapmamaları konusunda uyardı.
Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında hafta sonları piknik alanlarında piknik yapmak yasaklandı. Yasağın hayata geçirilmesiyle İstanbul'da piknikçilerin sıkça tercih ettiği alanların boş kaldığı görüldü. Aydos Ormanı'ndaki piknik alanları da vatandaşların piknik için gelmemesiyle boş kaldı. Polis ekibi de piknik alanında, "Evlerinizde kalmanız sizin ve sevdikleriniz için hayati derece önemlidir. Bu nedenle piknik yapmayarak evlerinizde kalmanızı önemle rica ederiz" şeklinde anons yaparak uyarılarda bulundu.
Kısıtlamalar hakkında konuşan Naim Daş adlı vatandaş, "Bir kişiden bir hastalık çıkarsa bütün aile kapabilir. Doktorlara, sağlık çalışanlarına da yardımcı olmamız gerekiyor. İnşallah herkes sağlığına kavuşur. Piknik gibi bu tür organizasyonlara ara veriyoruz" dedi. İstanbul’da korona virüs nedeniyle piknik alanları boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Polis, Genel

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İstanbul'da korona virüs nedeniyle piknik alanları boş kaldı

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