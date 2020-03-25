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İstanbul'da korona virüs sessizliği havadan görüntülendi

Korona virüs endişesi sebebiyle İstanbul'da her gün binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi mekanlar ve meydanlar boş kaldı.

25.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:49
İstanbul'da korona virüs sessizliği havadan görüntülendi
Korona virüs endişesi sebebiyle İstanbul 'da her gün binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi mekanlar ve meydanlar boş kaldı. Boş olan tarihi yerler drone ile havadan görüntülendi

Korona virüsünün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye 'de de önlemler üst seviyeye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın 'evden çıkmayın' uyarıları sonrası İstanbullular önlem amaçlı evlerinden çıkmazken, birçok turistik bölge de ıssız kaldı.

İstanbu'un en önemli simgelerinden birisi olan ve her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Kız Kulesi ve Üsküdar Meydanı adeta sessizliğe gömüldü. Camilerde cemaat halinde ibadet yapmanın askıya alınması üzerine Tarihi Mihrimah Sultan Camii ve Kuşkonmaz Camii çevresi sessizliğe büründü.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaş, " Her zaman böyle boş kalmıyor, bu fırsatı değerlendirmek isteyerek yürüyüş yapmak istedim" diye konuştu.

Öte yandan yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası olan Kadıköy meydanı boş kaldı. Boş olan meydan drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Türkiye, Güncel

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