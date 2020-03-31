Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 235 kişiye işlem yapıldı

Birçok şehirde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar sürerken, salgınla ilgili İstanbul'da kurallara uymayan 235 kişiye işlem yapıldı.

31.03.2020 22:23 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:23
İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 235 kişiye işlem yapıldı
Birçok şehirde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar sürerken, salgınla ilgili İstanbul 'da kurallara uymayan 235 kişiye işlem yapıldı. Polis , 22 ilçede kuralları ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine 160 bin 48 lira para cezası uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Salgınla ilgili mücadele kapsamında İstanbul genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde 20 ilçede kural ihlali tespit edildi. Toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağa uymadan faaliyet gösteren, Kabahatler Kanununa Muhalefet eden kişi ve işletme sahibi toplam 235 kişiye 160 bin 48 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 22 işyerinin de mühürlendiği kaydedilirken, 6 aracın ise trafikten men edildiği duyuruldu. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 235 kişiye işlem yapıldı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

23:44: Fransa'da kulaktan kulağa ün kazanan 7. Koğuştaki Mucize filmi hakkındaki yorumlar nasıl? - Haberler 23:36: Minik Devran'dan duygulandıran davranış - Haberler 23:28: CHP'li Altay: "Döner sermaye ödemelerinin tavandan yapılmasının sadece doktor ve hemşirelerimizle... - Haberler 23:06: CHP'li Altay: "Döner sermaye ödemelerinin tavandan yapılmasının sadece doktor ve hemşirelerimizle... - Haberler 23:05: Ölüm raporuna sehven "bulaşıcı hastalık" yazılınca 3 mezarlığa da defnedilemedi - Haberler 22:57: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi 22:05: DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu - Haberler 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart 20:37: Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi - Haberler 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 19:51: Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi - Haberler 19:34: Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu - Haberler