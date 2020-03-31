Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 235 kişiye işlem yapıldı

Birçok şehirde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar sürerken, salgınla ilgili İstanbul'da kurallara uymayan 235 kişiye işlem yapıldı.

31.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:35
İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 235 kişiye işlem yapıldı
Birçok şehirde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar sürerken, salgınla ilgili İstanbul 'da kurallara uymayan 235 kişiye işlem yapıldı. Polis , 22 ilçede kuralları ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine 160 bin 48 lira para cezası uyguladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Salgınla ilgili mücadele kapsamında İstanbul genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde 20 ilçede kural ihlali tespit edildi. Toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağa uymadan faaliyet gösteren, Kabahatler Kanununa Muhalefet eden kişi ve işletme sahibi toplam 235 kişiye 160 bin 48 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 22 işyerinin de mühürlendiği kaydedilirken, 6 aracın ise trafikten men edildiği duyuruldu.
(Sadık Kahraman/İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 235 kişiye işlem yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Soylu, İBB ve ABB’nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi Haberler
Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi
Ambulansı kaçıran şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı Haberler
Ambulansı kaçıran şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı
Türkiye’de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Yurt dışında kaç vatandaşımızın koronavirüsten öldüğü belli oldu Haberler
Yurt dışında kaç vatandaşımızın koronavirüsten öldüğü belli oldu
Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar Haberler
Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar
Bakan Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide korona tespit edildi Haberler
Bakan Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide korona tespit edildi
ABD, vaka sayısının ardından ölen kişi sayısında da Çin’i geçti Haberler
ABD, vaka sayısının ardından ölen kişi sayısında da Çin'i geçti
ABD’de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi Haberler
ABD'de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi

Son Dakika Güncel Haberleri

23:48: Gürcistan'da korona virüse karşı önlemler arttırılıyor - Haber 23:48: Manavgat'ta kasksız motosiklet sürücüsüne 2 bin 893 lira ceza kesildi - Haber 23:46: "Milli Dayanışma Kampanyası"na TRT canlı yayınında destek - Haber 23:44: Avrupa Bankacılık Otoritesi: Kovid-19 salgınında bankacıların primleri ölçülü olmalı - Haber 23:42: Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez "cezaevinde isyan" haberlerini yalanladı - Haber 23:19: Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı - Haber 22:57: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi - Haber 22:36: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik - Haber 22:30: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi - Haber 21:52: İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı - Haber 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber