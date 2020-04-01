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İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 302 kişiye daha işlem yapıldı

Birçok şehirde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar sürerken, salgınla ilgili İstanbul'da kurallara uymayan 302 kişiye daha işlem yapıldı.

01.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:09
İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 302 kişiye daha işlem yapıldı
Birçok şehirde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar sürerken, salgınla ilgili İstanbul 'da kurallara uymayan 302 kişiye daha işlem yapıldı. Polis , 12 ilçede kuralları ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine 161 bin 722 lira para cezası uyguladı.

Güvenlik kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Virüsle mücadele kapsamında İstanbul genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Çekmeköy, Üsküdar, Şile, Ümraniye, Maltepe, Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Silivri ve Sultanbeyli ilçelerinde kural ihlali tespit edildi. Toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağa uymadan faaliyet gösteren, Kabahatler Kanununa Muhalefet eden kişi ve işletme sahibi toplam 302 kişiye 161 bin 722 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 8 işyerinin de mühürlendiği belirtilirken, 1 aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Polis, 3. Sayfa
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