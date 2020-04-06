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İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 123 kişiye cezai işlem

İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere bugün de devam edildi.

06.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:47
İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 123 kişiye cezai işlem
İstanbul 'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere bugün de devam edildi. Üçü 20 yaş altı olmak üzere toplam 123 kişiye cezai işlem uygulanırken 130 bin 285 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlere bugün de devam edildi. İstanbul genelinde son 24 saat içinde kuralları ihlal eden üçü 20 yaş altı 123 kişi tespit edildi. Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Bahçelievler, Ümraniye, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden, toplu taşıma kurallarına ve sosyal mesafe aralığına uymayan 123 kişiye toplam 130 bin 285 lira idari para cezası uygulandı. Beş iş yerinin mühürlendiği denetimlerde, 1 aracın ise trafikten men edildiği duyurulurken, 20 yaş altındaki sokağa çıkma yasağı kapsamında 3 kişinin işlem gördüğü belirtildi. Cezai işlem yapılan 123 kişiden dokuzunun maske takmamaktan kaynaklandığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, 3. Sayfa
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