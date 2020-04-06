Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 123 kişiye cezai işlem

İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 123 kişiye cezai işlem 123 kişiye toplam 130 bin 285 lira idari para cezası uygulandı Denetimlerde 5 iş yeri mühürlenirken, 1 araç trafikten men edildi İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere bugün...

06.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:18
İstanbul 'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 123 kişiye cezai işlem
123 kişiye toplam 130 bin 285 lira idari para cezası uygulandı
Denetimlerde 5 iş yeri mühürlenirken, 1 araç trafikten men edildi
İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere bugün de devam edildi. Üçü 20 yaş altı olmak üzere toplam 123 kişiye cezai işlem uygulanırken 130 bin 285 lira idari para cezası kesildi.
Alınan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğünce covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlere bugün de devam edildi. İstanbul genelinde son 24 saat içinde kuralları ihlal eden üçü 20 yaş altı 123 kişi tespit edildi. Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Bahçelievler, Ümraniye, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden, toplu taşıma kurallarına ve sosyal mesafe aralığına uymayan 123 kişiye toplam 130 bin 285 lira idari para cezası uygulandı. Beş işyerinin mühürlendiği denetimlerde, 1 aracın ise trafikten men edildiği duyurulurken, 20 yaş altındaki sokağa çıkma yasağı kapsamında 3 kişinin işlem gördüğü belirtildi. Cezai işlem yapılan 123 kişiden dokuzunun maske takmamaktan kaynaklandığı belirtildi. İstanbul’da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 123 kişiye cezai işlem

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 123 kişiye cezai işlem
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 123 kişiye cezai işlem - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüs Türkiye’de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!
İtalya’da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı Haberler
İtalya'da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir Haberler
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı Haberler
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak Haberler
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak
İtalya ve İspanya’nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye’den yardım istedi Haberler
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:09: Köprünün altından geçerken aracının üzerine boru düştü - Haberler 20:09: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı... - Haberler 20:07: Karabük'te tıbbi malzeme üreten ve stoklayan 3 işletmeye operasyon - Haberler 20:06: Ordu'da korona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi - Haberler 20:05: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 649'e çıktı" - Haberler 19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti - Haberler 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 17:04: İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular - Haberler 16:38: 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım - Haberler 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi