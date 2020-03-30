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İstanbul'da korona virüs yasaklarını ihlal eden 597 kişiye ceza yağdı

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirlere uymayanlara İstanbul'da para cezaları yağdı.

30.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:55
İstanbul'da korona virüs yasaklarını ihlal eden 597 kişiye ceza yağdı
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirlere uymayanlara İstanbul 'da para cezaları yağdı. Polis , dün akşam 21.00'den bu akşam 21.00'e kadar geçen sürede 22 ilçede kuralları ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine 444 bin 909 lira para cezası uyguladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Buna göre İstanbul genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde 22 ilçede kural ihlali tespit edildi. Toplu taşıma kurallarına uymayan ve sosyal mesafeyi ihlal eden kişiler ile yasağa uymadan faaliyet gösteren işletme sahibi toplam 597 kişiye 444 bin 909 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 32 iş yerinin de mühürlendiği kaydedilirken, bir otomobilin trafikten men edildiği bildirildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Güncel
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