Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar - Haberler

İstanbul'da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul'un çeşitli noktalarında toplanan gençler, konvoy halinde trafiğe çıktı.

23.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:21
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul 'un çeşitli noktalarında toplanan gençler, konvoy halinde trafiğe çıktı. Tünel ve caddelerde uğurlama yapan grup, o anları sosyal medyadan paylaştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul'un çeşitli noktalarında bir grup genç, arkadaşlarını askere uğurlamak için dün ve önceki gün akşam saatlerinde sokak aralarında toplandı. Korona virüs tedbirlerine aldırış etmeyen gençler, yüksek sesli müziklerle kendi aralarında eğlenmeye başladı. Uzmanların ve yetkililerin "sokağa çıkmayın" çağrısına rağmen toplanan gençler asker uğurladı.
KONVOY HALİNDE TÜNELE GİRDİLER
Bununla da yetinmeyen gençler ardından araçlara binerek konvoy halinde yola çıktı. Sokak ve caddelerde yüksek sesli müzikler çalan gençler, ardından Kağıthane-Piyalepaşa Tüneline girdi. Burada kornalarla basarak ve trafiği yavaşlatarak rahatsızlık veren grup o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı.
(Doğan Can Cesur/İHA) İstanbul’da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzaktan eğitimde ilk dersi veren Bakan Selçuk, velilere seslendi Haberler
Uzaktan eğitimde ilk dersi veren Bakan Selçuk, velilere seslendi
Koronavirüs karantinasından kaçan şahıs, evinde yakalandı Haberler
Koronavirüs karantinasından kaçan şahıs, evinde yakalandı
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG’ye geliyor Haberler
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
HDP’li iki belediyeye kayyum atandı Haberler
HDP'li iki belediyeye kayyum atandı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz’den koronavirüse karşı 4 öneri Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Virüsü 15 dakikada tespit edebilen hızlı tanı kitleri yurda getirildi Haberler
Virüsü 15 dakikada tespit edebilen hızlı tanı kitleri yurda getirildi
Burcunuz bugün ne söylüyor? Haberler
Burcunuz bugün ne söylüyor?
Ölümcül koronavirüs bir komşu ülkemizde daha ilk kez görüldü Haberler
Ölümcül koronavirüs bir komşu ülkemizde daha ilk kez görüldü

Son Dakika Güncel Haberleri

Ulaş'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye başladı - Haber (Havadan görüntülerle) HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13 - Haber Gençler "evde kalın" uyarısına rağmen ormanda güreş tuttular - Haber Koronavirüs uyarısına rağmen açık olan 2 iş yeri mühürlendi - Haber Gerger'de, kızıl akbaba sayısı arttı - Haber Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı - Haber "Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar - Haber Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi - Haber Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi - Haber Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler
Loading