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İstanbul'da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar

İstanbul'da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Salgına rağmen toplanıp eğlenen grup konvoy halinde tünele girdi İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde Korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul'un...

23.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:09
İstanbul 'da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Salgına rağmen toplanıp eğlenen grup konvoy halinde tünele girdi
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde Korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul'un çeşitli noktalarında toplanan gençler, konvoy halinde trafiğe çıktı. Tünel ve caddelerde uğurlama yapan grup, o anları sosyal medyadan paylaştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde Korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul'un çeşitli noktalarında bir grup genç, arkadaşlarını askere uğurlamak için dün ve önceki gün akşam saatlerinde sokak aralarında toplandı. Korona virüs tedbirlerine aldırış etmeyen gençler, yüksel sesli müziklerle kendi aralarında eğlenmeye başladı. Uzmanların ve yetkililerin "sokağa çıkmayın" çağrısına rağmen toplanan gençler asker uğurladı.
Konvoy halinde tünele girdiler
Bununla da yetinmeyen gençler ardından araçlara binerek konvoy halinde yola çıktı. Sokak ve caddelerde yüksek sesli müzikler çalan gençler, ardından Kağıthane-Piyalepaşa Tüneline girdi. Burada kornalarla basarak ve trafiği yavaşlatarak rahatsızlık veren grup o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı. İstanbul’da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar

Kaynak: İHA

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İstanbul'da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, İstanbul, 3. Sayfa

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