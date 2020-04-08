Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da korona virüsle mücadele eden doktorun çalınan motosikleti bulundu

İstanbul'da korona virüsle mücadele eden doktorun çalınan motosikleti bulundu Beşiktaş'ta doktorun hırsızlar tarafından motosikleti polis tarafından bulundu Beşiktaş'ta doktorun toplu taşıma kullanarak vatandaşları enfekte etmemek için kullandığı ve hırsızlar tarafından çalınan motosikleti,...

08.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:40
İstanbul 'da korona virüsle mücadele eden doktorun çalınan motosikleti bulundu
Beşiktaş 'ta doktorun hırsızlar tarafından motosikleti polis tarafından bulundu
İSTANBUL - Beşiktaş'ta doktorun toplu taşıma kullanarak vatandaşları enfekte etmemek için kullandığı ve hırsızlar tarafından çalınan motosikleti, polis ekipleri tarafından bulundu. Plakasız olarak ele geçirilen 20 bin lira değerindeki motosiklet doktor Ufuk Gökçek'e teslim edildi.
Beşiktaş Türkali Mahallesi Mısırlı Bahçe Sokak üzerinde geçtiğimiz 24 Mart Salı günü meydana gelen olayda, korona virüs salgını nedeniyle 7 gün 24 saat canla başla çalışan sağlık çalışanı Ufuk Gökçek birlikte görev yaptığı arkadaşının evine gelmişti. Ertesi gün alışverişe çıkan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olan intern doktor Gökçek, 20 bin lira değerindeki 34 AFA 734 plakalı motosikletinin kapının önünde olmadığını görmüştü. Gökçek bunun üzerine Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine giden intern doktor, şikayette bulundu.
Motosiklet plakasız bir şekilde park halinde bulundu
Olayın ardından toplu taşımaya binerek vatandaşları enfekte etmemek için kullandığı motosikleti çalınan Gökçek, hastaneye gitmek için mecburen toplu taşıma kullanmaya başlamıştı. Şikayetin ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ortaklaşa bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan motosiklet dün saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde plakasız bir şekilde park halinde bulundu. El konulan motosiklet işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahibi Ufuk Gökçek'e teslim edildi. İstanbul’da korona virüsle mücadele eden doktorun çalınan motosikleti bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: Beşiktaş, İstanbul, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'da korona virüsle mücadele eden doktorun çalınan motosikleti bulundu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız
Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

23:09: 22 günde 2 cinayet işleyen zanlılar saklandıkları villada yakalandı - Haberler 23:01: 'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü - Haberler 22:56: Tunceli'de Kovid-19 ile mücadele için üretilen video laringoskop sağlık çalışanlarına teslim edildi - Haberler 22:50: Bayburt'ta bir miktar esrar ele geçirildi - Haberler 22:50: ABD'de siyahlar arasında koronavirüs bağlantılı ölümler daha yüksek: 'Yoksulluk nedeniyle... - Haberler 22:03: Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız - Haberler 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 21:20: New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı - Haberler 21:15: İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti - Haberler 19:36: ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı - Haberler