İstanbul'da 'Korona Virüsü' tatili trafiği
Korona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından 1 haftalık tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı.
13.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:27
Korona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından 1 haftalık tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Trafik yoğunluğu mesai saati henüz bitmeden yüzde 50'lerin üzerine çıktı.
Dün yapılan zirvenin ardından korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilk, orta ve lise düzeyinde okulların 16 Mart itibariyle 1 hafta tatil edileceği duyurulmuştu. Yapılan duyurun ardından 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar şehir dışına çıkmak için yollara döküldü. E-5 Edirne istikameti Haramidere mevkisi ve Beylikdüzü mevkisinde durma noktasında geldi. Trafik uygulamasında genel İstanbul trafiğinin ise mesai saatleri henüz tamamlanmadan yüzde 50'lerin üzerine çıktığı görüldü. Trafiğin mesai saatlerinin bitmesiyle ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.
(İHA)
Dün yapılan zirvenin ardından korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilk, orta ve lise düzeyinde okulların 16 Mart itibariyle 1 hafta tatil edileceği duyurulmuştu. Yapılan duyurun ardından 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar şehir dışına çıkmak için yollara döküldü. E-5 Edirne istikameti Haramidere mevkisi ve Beylikdüzü mevkisinde durma noktasında geldi. Trafik uygulamasında genel İstanbul trafiğinin ise mesai saatleri henüz tamamlanmadan yüzde 50'lerin üzerine çıktığı görüldü. Trafiğin mesai saatlerinin bitmesiyle ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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