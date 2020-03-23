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İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette vatandaşlara sokağa çıkma yasağı hakkında ne düşündükleri de soruldu. Ankete katılan kullanıcıların yüzde 24'ü, sokağa çıkmanın sınırlandırılmasını istedi.

23.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:52

Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İstanbullulara koronavirüs anketi yapıldı. İBB, bin 14 kişinin katıldığı anketin sonuçlarını açıkladı.

İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, İstanbul İstatistik Ofisi,19-22 Mart 2020 tarihleri arasında 18 ve üzeri yaştaki bin 14 kişiden bilgisayar destekli telefon anketi yoluyla veri toplayarak anket yaptı. Katılımcıların yüzde 57,8'i 40 yaş altı, yüzde 42,2 ise 40 yaş üstü bireylerden oluştu. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 64,3'ü hükümetin ve belediyelerin yeterli önlem aldığını düşünüyor. Ancak buna karşın katılımcıların yüzde 55,1'i vatandaşların tedbirli davranmadığını belirtiyor.

YÜZDE 12,9'LUK KESİM ETKİLENMEDİ

"Koronavirüs günlük hayatınızı nasıl etkiledi?" sorusuna yüzde 12,9'luk kesim "etkilemedi" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekici. Bu soruya yüzde 37,5'lik kesim hareket alanının, yüzde 35,1'lik kesim ise sosyalleşmelerinin kısıtlandığı cevabını verdi. Yüzde 14,5'lik kesim ise psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.

ALIŞVERİŞ YAPMA ORANI ARTMADI

Araştırmanın en dikkat çekici sorusu "Koronavirüs vakalarından sonra normal zamanlara göre daha fazla alışveriş yaptınız mı?" oldu. Araştırmaya katılanların bu soruya yüzde 74,1 oranında 'hayır' dedi. Bu soruya yüzde 25,9'luk kesim "evet" cevabını verdi. Evet diyenlerin yüzde 70'i de gıda ürünlerini, yüzde 25, 7'lük kesim temizlik malzemelerini, 4,7'lik kesim ise bebek bakım ürünlerini tercih ettiğini kaydetti.

SOKA ÇIKMA YASAĞI GELSİN Mİ?

Vatandaşlara gündemin en önemli konusu olan soka çıkma yasağı da soruldu. İstanbulluların yüzde 24'ü, sokağa çıkmanın sınırlandırılmasını istiyor.

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İmamoğlu, İstanbul’da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?

Kaynak: DHA

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara açıkça sordu: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

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