İstanbul'da koronavirüs denetimleri
Araç sürücüleri ve yolcularına denetim yapılması İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
30.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:17
Araç sürücüleri ve yolcularına denetim yapılması İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik ekipleri kentin girişlerinde kontrollere devam ediyor.
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Kaynak: AA