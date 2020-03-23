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İstanbul'da koronavirüs önlemleri

Yakıt sistemleri üreticisi bir şirket, İstanbul'da taksilere yönelik dezenfekte çalışması yaptı.

23.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:34
İstanbul'da koronavirüs önlemleri
Yakıt sistemleri üreticisi bir şirket, İstanbul 'da taksilere yönelik dezenfekte çalışması yaptı.
Kadıköy İskele Meydanı'nda 500'ün üzerinde taksi ve dolmuşun dezenfekte edildiği, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan dezenfekte çalışmalarında da 600 taksinin ozon temizleyicilerle hizmete hazır hale getirildiği belirtilen açıklamada, dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Şirketin CEO'su Kadir Örücü, taksilerin salgın günlerinde toplu taşıma araçlarına nazaran daha fazla tercih edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ülkece başlattığımız koronavirüs seferberliğine sessiz kalmamız beklenemezdi. Gerçekleştirdiğimiz dezenfektasyon çalışmalarında bin 100'ün üzerinde taksiyi dezenfekte ettik. Dezenfektasyon çalışmalarında diğer yöntemlerden 7 kat daha etkili olan ozon temizliğini tercih ediyoruz. Bu denli büyük bir salgına karşı mücadele yalnızca bir kurum tarafından gerçekleştirilmemeli, herkes elini taşın altına koymalı."
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Kaynak: AA

Etiketler : Sabiha Gökçen, İstanbul, Kadıköy, Güncel

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