İstanbul'da koronavirüs önlemleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hijyen çalışmalarına devam ediyor.
23.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:44
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hijyen çalışmalarına devam ediyor.
İBB Sağlık Daire Başkanlığına bağlı ekipler, şehirdeki ibadethanelerde, toplu taşıma araçlarında, meydanlarda ve kentin yoğun noktalarında dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.
Ekipler, son olarak Kumkapı'da bulunan Ermeni Patrikhanesi ve Okmeydanı Cemevi'ni dezenfekte etti.
Patrikhane ve cemevinin içini ve çevresini dezenfekte eden özel kıyafetli görevlilerin ilaçlama sırasında maske ve eldiven kullandıkları görüldü.
Kullanılan hijyen maddesinin insan ve hayvan sağlığına zararlı olmadığı bildirildi.
İBB Sağlık Daire Başkanlığına bağlı ekipler, şehirdeki ibadethanelerde, toplu taşıma araçlarında, meydanlarda ve kentin yoğun noktalarında dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.
Ekipler, son olarak Kumkapı'da bulunan Ermeni Patrikhanesi ve Okmeydanı Cemevi'ni dezenfekte etti.
Patrikhane ve cemevinin içini ve çevresini dezenfekte eden özel kıyafetli görevlilerin ilaçlama sırasında maske ve eldiven kullandıkları görüldü.
Kullanılan hijyen maddesinin insan ve hayvan sağlığına zararlı olmadığı bildirildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel