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İstanbul'da koronavirüs önlemlerine uymayanlara ceza yağdı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

29.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:10
İstanbul'da koronavirüs önlemlerine uymayanlara ceza yağdı
İSTANBUL   Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Dün saat 00.00 ila bugün 12.00 saatleri arasında devam eden denetimlerde kapalı olması gereken işyerlerini açık tutan kişilere ve otobüslerdeki sosyal mesafe kuralına uymayan otobüs şoförlerine ceza yağdı. Yapılan denetimlerde 97 kişiye 54 bin 174 Lira para cezası kesilirken, 1 araç trafikten men edildi, 7 işyeri mühürlendi.

Pendik, Beylikdüzü, Kağıthane, Esenler,  Sancaktepe ve Güngören'de işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde 7 iş yeri mühürlenirken, 21 kişiye 8 bin 232 Lira para cezası kesildi. Eyüpsultan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında gelen müşterilerine servis açmaması gerektiği halde servis açan bir işletmeye 3 bin 150 Lira ceza kesilirken, Sancaktepe'de kumar oynarken yakalanan 4 kişiye ise 12 bin 600 Lira ceza kesildi. Tuzla'da ise seyahat kısıtlamalarına uymayan ve valilikten gerekli izinleri bulunmayan 51 kişiye 19 bin 992 Lira ceza kesildi. Tedbirler kapsamında minibüs kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınmasına izin verilirken, bu uygulamaya Eyüpsultan'da uymayan 2 şoföre 416 Lira trafik cezası kesildi. Esenler'de yapılan park ve piknik alanı denetimlerinde 12 kişiye 2 bin 859 Lira ceza kesilirken, Fatih'te tedbir yasaklarına uymayan 2 kişiye 784 Lira ceza kesildi. Bayrampaşa'da ise izin belgesiz taşımacılık yapan 1 kişiye 6 bin 141 Lira ceza kesilirken, aracı trafikten men edildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

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