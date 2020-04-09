İstanbul’da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'de vaka sayılarının yüzde 60'ının İstanbul 'da yoğunlaştığını belirtti. Bakanlık tarafından yayınlanan vaka haritasında da İstanbul'da hastalığın yapılaşmanın sık, yeşil alanların daha az olduğu ilçelerde ve sahil kesiminde yoğunlaşması dikkat çekiyor.

SİLİVRİ HATTINDA HASTALIK "YOK DENECEK" NOKTADA

Avrupa Yakası'nda vaka dağılımı Büyükçekmece ilçe merkezini geçtikten sonra, yazlıkların yoğun, kış nüfusunun düşük olduğu Kumburgaz'a doğru hızla azalıyor. Kamiloba, Celaliye, Selimpaşa, Silivri hattında hastalık yok denecek noktaya yaklaşıyor. Avrupa yakasının düşük risk gruplu bir başka ilçesi ise kırsal kesime yayılan Çatalca. Koronavirüs , çok sayıda köyün yer aldığı, ilçe merkezinde de yerleşimin şehre göre nispeten seyrek olduğu Çatalca'yı şimdilik pas geçmiş görünüyor.

ARNAVUTKÖY DE VİRÜSE KARŞI DİRENİYOR

Kuzeye doğru çıkarken son yıllarda yıldızı parlayan Arnavutköy de salgının ele geçiremediği ilçelerden biri haline gelmiş. Nüfusu hızla artan Başakşehir'e yapılaşmanın seyrek, yeşil alanların kent merkezine göre hayli fazla olması nedeniyle tam sokulamamış hastalık.

NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU İLÇELERDE YAYILIYOR

Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören'daki yoğun yerleşim merkezlerinden beslenen koronavirüs, tarihi yarımadayı da kucaklayıp, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli üzerinden Rumelihisarı'na kadar yayılmış. İkinci köprüden sonra azalan yapılaşma Boğaz'ın buradan Karadeniz'e kadar uzanan bu kesiminde hastalığa geçit vermemek için direniyor.

ŞİLE, RİVA VE POLONEZKÖY RİSK BÖLGESİ OLMAKTAN UZAK

İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakası da benzer bir görüntü sergiliyor. Beykoz'dan Karadeniz'e kadar uzanan hat, Riva, Şile, Polonezköy'e şimdilik kuvvetli risk bölgesi olmaktan çok uzakta.