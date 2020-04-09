Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az

Koronavirüs İstanbul'da nüfusun yoğun olduğu Bakırköy, Bağcılar, Beşiktaş gibi semtleri kuşatırken; Adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir ve Şile on binlerce insanın ölümüne yol açan salgına karşı direniyor.

09.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:58

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'de vaka sayılarının yüzde 60'ının İstanbul 'da yoğunlaştığını belirtti. Bakanlık tarafından yayınlanan vaka haritasında da İstanbul'da hastalığın yapılaşmanın sık, yeşil alanların daha az olduğu ilçelerde ve sahil kesiminde yoğunlaşması dikkat çekiyor.

SİLİVRİ HATTINDA HASTALIK "YOK DENECEK" NOKTADA

Avrupa Yakası'nda vaka dağılımı Büyükçekmece ilçe merkezini geçtikten sonra, yazlıkların yoğun, kış nüfusunun düşük olduğu Kumburgaz'a doğru hızla azalıyor. Kamiloba, Celaliye, Selimpaşa, Silivri hattında hastalık yok denecek noktaya yaklaşıyor. Avrupa yakasının düşük risk gruplu bir başka ilçesi ise kırsal kesime yayılan Çatalca. Koronavirüs , çok sayıda köyün yer aldığı, ilçe merkezinde de yerleşimin şehre göre nispeten seyrek olduğu Çatalca'yı şimdilik pas geçmiş görünüyor.

İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler belli oldu

ARNAVUTKÖY DE VİRÜSE KARŞI DİRENİYOR

Kuzeye doğru çıkarken son yıllarda yıldızı parlayan Arnavutköy de salgının ele geçiremediği ilçelerden biri haline gelmiş. Nüfusu hızla artan Başakşehir'e yapılaşmanın seyrek, yeşil alanların kent merkezine göre hayli fazla olması nedeniyle tam sokulamamış hastalık.

NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU İLÇELERDE YAYILIYOR

Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören'daki yoğun yerleşim merkezlerinden beslenen koronavirüs, tarihi yarımadayı da kucaklayıp, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli üzerinden Rumelihisarı'na kadar yayılmış. İkinci köprüden sonra azalan yapılaşma Boğaz'ın buradan Karadeniz'e kadar uzanan bu kesiminde hastalığa geçit vermemek için direniyor.

ŞİLE, RİVA VE POLONEZKÖY RİSK BÖLGESİ OLMAKTAN UZAK

İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakası da benzer bir görüntü sergiliyor. Beykoz'dan Karadeniz'e kadar uzanan hat, Riva, Şile, Polonezköy'e şimdilik kuvvetli risk bölgesi olmaktan çok uzakta.

İstanbul’da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Çatalca, Silivri, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı Haberler
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı Haberler
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bill Gates’ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı’nı bulur Haberler
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur

Son Dakika Güncel Haberleri

11:35: İstiklal Caddesi'nde "öksürerek" gasp girişimi iddiası - Haber 11:35: Avcılar'da marketi birbirine katan adama para cezası - Haber 11:34: Uzmanından "Ürünlerin paketlerinin çamaşır suyuyla yıkanması" önerisi - Haber 11:34: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası - Haber 11:34: "Sigarayı bırakmak için Ramazan ayı bir fırsattır" açıklaması - Haber 11:05: Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi - Haber 10:56: ''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı - Haber 10:42: İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az - Haber 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi 09:50: Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı - Haber