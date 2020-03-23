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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar haftanın ilk gününde büyük çoğunlukla evlerinden dışarı çıkmadı.

23.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:28
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar haftanın ilk gününde büyük çoğunlukla evlerinden dışarı çıkmadı.
Üsküdar Sahili'ndeki parklarda dün havanın da güneşli olması nedeniyle yoğunluk görülürken, bugün ise yoğunluk büyük ölçüde azaldı.
İETT duraklarında da yoğunluk görülmezken, toplu taşıma araçlarını kullananların azaldığı ve trafik yoğunluğunun da haftanın ilk günü olmasına rağmen düştüğü gözlendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Üsküdar, İETT, Güncel

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