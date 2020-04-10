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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatılan cadde sayısı artıyor. Bağcılar Meydan, Güneşli Meydan ve 6 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı. Daha önce de Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi kapatılmıştı.

10.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:40

İstanbul 'un Bağcılar ilçesinde sekiz yürüyüş yolunun koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi. Kararı Bağcılar Kaymakamlığı duyurdu.

8 NOKTA YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bağcılar Kaymakanlığı'nın aldığı karara göre; Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul'da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde yaşanan yoğunluk nedeniyle 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı. Cadde başlarına kurulan demir bariyerlerin başında görevli olan Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis, caddeye yaya giriş-çıkışına izin vermiyor.

Daha önce de Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi kapatılmıştı.

İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Bağcılar, Güneşli, Güncel

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