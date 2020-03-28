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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmaması kararı alındı. Ayrıca çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırıldı.

28.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:20

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni alınan kararları açıkladı. Alınan kararların koronavirüsün solunum yolundan damlacık suretiyle yayılması, cisim yüzeylerinden el teması gibi yollarla bulaşabilmesi dikkate alınarak insanların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle alındığı belirtildi.

TAKSİ VE BENZERİ ARAÇLARLA ŞEHİRLERARASI TAŞIMACILIK YAPILAMAYACAK

Otobüs seferlerinin ve vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapabilmesinin kaymakamlık iznine bağlanmış olması dolayısıyla ve kararın uygulanmasını desteklemek amacıyla; taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmaması kararı alındı.

ÇOCUKLARA MARKET VE PAZAR YASAĞI

Ayrıca vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararı alındı.

TÜRKİYE'DEKİ VAKA SAYISI 7 BİN 402 OLDU

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de bugünkü test sayısının 7 bin 641, vaka sayısının 1704 ve can kaybının 16 olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, toplam vaka sayısı 7402, toplam yaşamını yitiren kişi sayısı da 108'e yükseldi.

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İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Ekonomi, Güncel

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Marmara Bölgesi İli İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi

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