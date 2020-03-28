İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.
28.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:40
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.
Vali Yerlikaya Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya, anne ve babaların çocukları korumak için gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını kaydetti.
Vali Yerlikaya Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya, anne ve babaların çocukları korumak için gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını kaydetti.
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Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul Valisi, Twitter, Güncel