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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam etti.

13.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:56
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor
Kartal Belediyesi, yeni tip koronavüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarda, okul ve park gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda, virüsün bulunma ihtimaline karşı önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmalarına aralıksız devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı alanında uzman ekipler, iki günlük sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle yoğunluğu azalan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık emekçilerinin virüs riskinden uzak tutulmasına yardımcı olmak için titiz bir çalışma yürüterek dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfeksiyon çalışmalarına devam eden 20 kişiden oluşan ekip, 1105 yatak kapasiteli hastanede, yoğun bakım ünitesi hariç bütün noktalarda dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonunda görev başındaki sağlık çalışanları, özverili çalışmaları sebebiyle Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e ve Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel
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